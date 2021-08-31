Куйвашев снова проверил Салду после потопа

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев вновь побывал в Верхней Салде с инспекцией. В ходе визита глава региона проверил, как идет восстановление после потопа из-за двухдневного ливня летом этого года. «Я обещал приехать повторно, проверить, как идут ремонты и восстановление после подтопления. Работы салдинцам, чтобы восстановить годами построенное, – еще очень много. Спасибо волонтерам, которые помогли расчистить участки и дома от мусора», – отметил глава региона.

Напомним, выплаты из резервного фонда правительства Свердловской области получили 783 человека на общую сумму более 22 млн рублей. «Очень помог благотворительный фонд «ВСМПО-Ависма», выделив еще более 15 млн рублей на компенсацию ущерба жителям Верхней Салды. Из резервных фондов местных бюджетов также было выплачено почти 2,4 млн рублей», – добавил Куйвашев.

Еще более 400 человек получили единовременную выплату за утрату урожая, так как затоплены оказались огороды. «Администрациями рассмотрены поступившие еще заявления. Для этих целей будет выделено еще более 2,5 млн рублей. Выплаты пройдут в ближайшее время», – сказал губернатор.

Сейчас Верхняя Салда активно готовится к зиме. «Понимаю, что все озабочены подготовкой к запуску централизованных систем отопления в городах, но тут случай особый – людям надо обязательно помочь. До 1 сентября срок стоит главе – организовать доставку дров всем, кому это необходимо. Не справится, сам приедет к вам поленницы складывать», – подчеркнул Куйвашев.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 31.08.21

В Свердловскую область скоро придет 1 млн доз вакцины от гриппа. / Приемная кампания в колледжи и техникумы продлится до 1 декабря. / Активисты «Новых людей» запустили в России флешмоб по проверке работы пунктов весового контроля грузовиков (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»