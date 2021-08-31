Вице-губернатор Креков объяснил причину высокой заболеваемости Covid-19 в Свердловской области

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков пояснил, почему регион находится в лидерах по приросту заболеваемости Covid-19. Согласно данным федерального сайта стопкоронавирус.рф, Средний Урал сейчас занимает шестое место в стране по общему число заболевших.

Креков заявил, что сравнивать темпы прироста заболевания по регионам некорректно по двум причинам: число жителей и охват населения тестированием в субъектах РФ сильно различаются. Так, в Свердловской области проводится около 400 тестов на 100 тысяч человек, а в некоторых регионах – порядка 200 или 300 тестов на 100 тысяч.

«Проблема не в том, сколько выявили больных коронавирусом, а в том, сколько не выявили. И пугать должны не цифры выявленных случаев Covid-19, а невозможность сделать тесты. И что есть большое количество заболевших людей, которые сами об этом не знают, так как могут переносить коронавирус бессимптомно. Мы имеем два принципиальных успеха. Во-впервых, в Свердловской области один из самых высоких в РФ процент тестирования, то есть, неплохая выявляемость. Во-вторых, результаты анализов мы делаем достаточно быстро. Когда начиналась пандемия, было много жалоб, что результаты теста приходилось ждать несколько дней, а то и недель. Сейчас результат можно получить в течение суток с момента сдачи анализа. Это важная вещь, которая показывает, что работа системы была налажена», – прокомментировал вице-губернатор.

Добавим, что в августе в Свердловской области регистрировались самые высокие показатели по заболеваемости (500+ случаев в сутки) и смертности (ежедневно 30-33 летальных исхода) за все время пандемии Covid-19.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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