Конкурс на лингвистику – 275 человек на место. Уральские вузы подвели итоги приемной кампании – 2021

Приемные кампании завершили вузы Екатеринбурга, в каждом из них план выполнен на 100%. На пресс-конференции, посвященной приему абитуриентов, выступили представители Уральского федерального, педагогического, экономического, аграрного университетов, а также государственного университета путей и сообщения. Спикеры назвали цифры и особенности приемной кампании 2021 года.

Уральский федеральный университет

Елена Авраменко, замдиректора по образовательной деятельности университета: «В этом году у нас один из самых больших приемов. 7494 бюджетных места, и это на 998 больше, чем в прошлом году. Сегодня завершен прием на программы бакалавриата и специалитета – мы приняли 4805 бюджетников. В этом году мы достигли планки в 28000 заявлений от абитуриентов, и это на шесть тысяч больше, чем в прошлом году».

Самым популярным направлением в УрФУ оказалась лингвистика. Конкурс на бюджет составил 275 человек на место, на контракт – 13 человек на место. Также популярными направлениями стали менеджмент – 155 человек на место и экономика – 112 человек на место.

Также в этом году увеличилось количество абитуриентов, поступающих без вступительных испытаний – призеров и победителей Всероссийской олимпиады. Таких поступило 166 человек, а их самыми популярными специальностями оказались фундаментальная информатика и экономика. В университете вновь реализуются программы поддержки талантливых первокурсников в виде стипендий от 10 до 30 тысяч и грантов для контрактников.

Уральский государственный педагогический университет

Светлана Минюрова, ректор университета: «В этом году мы зачислили 1628 абитуриентов, 1413 из них – бюджетники. Завтра в университете пройдет праздник для первокурсников, хочется, чтобы в будущем он стал для них профессиональным. В этом году у нас увеличено количество бюджетных мест. К примеру, мы приняли 60 будущих учителей математики, 30 учителей физики и 60 учителей русского и литературы. Среди абитуриентов в этом году пользовались популярностью программы двухпрофильного бакалавриата, когда за пять лет обучения можно освоить две специальности. К примеру, русский язык и китайский, русский и английский. В будущем это в два раза увеличит шанс успешного трудоустройства».

Самыми популярными специальностями в УрГПУ стали лингвистика (английский язык + испанский), история, филология и физкультура.

Также в этом году в УрГПУ поступило трое победителей олимпиад, которых зачислили без вступительных испытаний.

Уральский государственный горный университет

Алексей Душин, ректор университета: «В этом году мы приняли 752 человека, а приемную кампанию ведем до октября. Несмотря на рост числа бюджетных мест, средний балл ЕГЭ среди абитуриентов, в сравнении с прошлыми годами, увеличился. А после выпуска из Горного университета каждый выпускник может претендовать на 3-7 вакансий на рынке труда».

Самыми популярными специальностями в УГГУ стали горное дело, геология, геологическая разведка, информатика и энергетика. Конкурс на бюджет в среднем составил 10-14 человек на место.

Уральский государственный экономический университет

Дмитрий Карх, проректор по методической работе и качеству образования: «У нас в университете 358 бюджетных мест, и мы довольны, что была отменена вторая волна, ведь это дало возможность набрать студентов с высокими баллами. Учебный год начнется в очном формате для 1-2 курсов и в гибридном для 3-4 курсов и магистрантов. Что касается новшеств – в этом году откроется программа обучения в магистратуре на английском языке».

Самыми популярными специальностями в УрГЭУ стали менеджмент и экономика. Также увеличился конкурс на программы СПО, в связи с этим минимальный балл аттестата для подачи документов был увеличен до 3,5. Самая популярная программа среднего профессионального образования – информатика и программирование.

Уральский государственный аграрный университет

Ольга Неверова, проректор по учебной и воспитательной работе УрГАУ: «В этом году мы зачислили 1100 студентов на бюджетные места. Среди тех, кто поступает на программы СПО, мы зачислили 190 контрактников, особо популярна среди них профессия ветеринара и кинолога. А еще в этом году к нам поступило много иностранцев из Монголии, Перу и Гаити».

Самыми популярными специальностями в УрГАУ стали экономика и менеджмент, проходной балл на которые составил 235 баллов. Для тех, кто поступил на контракт, в университете действует система скидок: больше 210 баллов – скидка 25%, 200-209 баллов – скидка 20%.

Уральский государственный университет путей и сообщения

Екатерина Конышева, директор института заочного образования: «В этом году на бюджетные места мы приняли 1976 абитуриентов. В этом году у нас открылось 10 новых профилей и специальностей, на которые у абитуриентов был большой спрос».

Самыми популярными в УрГУПСе стали дорожные специальности, информатика и специальности, связанные с эксплуатацией железнодорожного транспорта.

Как ранее писал «Новый День», Уральский медицинский университет зачислил в этом году 1345 первокурсников, которые в будущем устранят проблему с нехваткой врачей в регионе

Екатеринбург, Мария Зыкова

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