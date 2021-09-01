Состояние почти 700 больных Covid-19 оценивается как тяжелое

За сутки в Свердловской области зарегистрировано 518 новых случаев Covid-19, в том числе – 103 в Екатеринбурге. Общее число случаев – 124 101.

Как сообщили в оперштабе, состояние 696 госпитализированных оценивается как тяжелое, 457 из них находится в реанимации, в том числе 358 – на аппаратах ИВЛ. Число госпитализированных пациентов в состоянии средней тяжести – 5 620. Остальные находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки выписано 469 человек, всего – 114 551.

По-прежнему сохраняется высокий уровень смертности: 33 случая за сутки, с начала пандемии – 5 228.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 01.09.21

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