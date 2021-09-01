Новый учебный год: кому придется носить маски, а кому – нет

Учебный год начался, и в образовательных учреждениях родителям напомнили о соблюдении ковидных мер. Приводить ребенка в садик или школу взрослые должны строго в маске, иначе не пустят. Студенты вузов и колледжей тоже могут попасть в здание своего учебного заведения только в маске, а вот школьникам она не нужна.

Как сообщила «Новому Дню» пресс-секретарь департамента образования администрации Екатеринбурга Екатерина Катыхина, масочный режим, введенный губернатором в марте 2020 года, пока не отменяли, и он распространяется на родителей, которые приводят в детский сад или школу своих детей. Родители должны быть в маске, даже если передают детей воспитателю на улице во время прогулки. При входе в здание родителям также необходимо измерять температуру.

Детям же, будь то детсадовец или старшеклассник, температуру при входе в здание тоже измеряют, а вот маски им носить не нужно. Как пояснила «Новому Дню» пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталья Лукьянцева, школьники и уж тем более дошкольники не должны носить маски в здании образовательного учреждения. Причем от этого освобождаются старшеклассники, которые одного возраста со студентами колледжей, и даже одиннадцатиклассники, достигшие совершеннолетия. Более того, в пресс-службе Роспотребнадзора «Новому Дню» сообщили, что даже учителя и иной персонал школы может не надевать маску внутри здания. Обязательным это остается только для работников пищеблока.

В то же время высшие и средние профессиональные учебные заведения сохранили требование обязательного ношения маски для своих сотрудников и студентов. Без масок на учебу не пускают – на входе охранники разворачивают обратно.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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