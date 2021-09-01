В Солнечном в честь дня рождения пройдет масштабный праздник и концерт

В воскресенье, 5 сентября, в Солнечном состоится большой праздник в честь дня рождения района. В качестве гостей к жителям приедут участники музыкального проекта Grinkevich. Группа из Екатеринбурга вышла в финал фестиваля «Новая волна – 2021», который завершился в Сочи несколько дней назад, ее члены получили приз зрительских симпатий.

Основной площадкой станет парк района. В программе празднования, которое начнется в 13 часов и закончится в 21:00, значатся следующие пункты:

– Лекции по разным полезным темам от «Влияние имиджа на успех» до обсуждения вопросов тайменеджмента «Три опоры успешного счастливого гармоничного человека».

– Зоны со спортивными мастер-классами, как, например – подготовительный комплекс олимпийского резерва от чемпиона Евгения Мамро или занятия хатха-йогой. Испытать себя можно будет на мастер-классе по стоянию на гвоздях.

– Творческие и танцевальные занятия, где можно научиться выращивать микрозелень, делать украшения или танцевать бачату и зумбу.

– Детские зоны развлечений, в том числе шоу иллюзий от фокусника.

– Музыкальная программа, где хедлайнером станет группа Grinkevich.

Завершится праздник салютом.

Подарком району от Forum Group, мастер-девелопера Солнечного, станет также вторая очередь парка, продолжающая уже существующий парк. Во второй части зоны рекреации особое внимание уделено растительному разнообразию. Уже высажены деревья – яблони, липы, сирень, ирга, черемуха, ели. Высажены и кустарники, а для цветников используется более 30 видов растений, в том числе злаковых. В парке созданы «мягкие дорожки», комфортные для ходьбы и активностей. Особенностью новой очереди станет большая деревянная детская площадка, на которой реализованы полосы препятствий для детей разных возрастов.

Напомним, Солнечный начали строить 1 сентября в 2013 году, первый жилой квартал сдали в 2015 году. Сегодня в Солнечном живут 12 тысяч екатеринбуржцев, и это – один из крупнейших проектов комплексного развития территории в Уральском регионе.

Реализацию Солнечного поддерживают областные и городские власти – как жилой район, меняющий представление о качестве городской среды. Солнечный отличают сомасштабная человеку архитектура (разумные параметры плотности застройки и небольшая этажность домов), интенсивное озеленение и красивое продуманное благоустройство, а также уникальные социальные объекты.

Здесь уже открыта Академия хоккея с Ледовой Ареной, работает инновационная школа на 1000 мест, отрыты два детских сада. А к 2023 году в Солнечном появятся Центр художественной и эстетической гимнастики (объект Универсиады) и «губернаторский лицей», который задаст новый формат для образовательных учреждений.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 01.09.21

Гостиница «Дели» практически всё: что осталось от знаменитого недостроя (ФОТО). / Верхнепышминцам грозит большой срок за самосуд: они замучили предполагаемого «педофила». / Развязку на Россельбане не успели сдать к сентябрю (СКРИН). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»