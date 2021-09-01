Дорожники перекрывают трассу Екатеринбург – Тюмень

На трассе Екатеринбург – Тюмень будет перекрыто движение в течение двух с половиной дней – ограничения будут действовать с 6 утра 3 сентября до 6 сентября (в полночь ограничения снимут). Проехать нельзя будет по участку с 127-го по 133-й километр дороги. Там рабочие будут ремонтировать мосты через реку Пышму и через реку Мостовку.

«Объезд организован по второстепенной дороге через село Обуховское», – предупредили в Уралуправтодоре.

О состоянии проезда там посоветовали узнавать на бесплатной горячей линии по номеру 8-800-200-63-06.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 01.09.21

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