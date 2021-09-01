Евгений Куйвашев сориентировал 11-классников, куда пойти учиться

Сегодня губернатор Евгений Куйвашев посетил Асбестовский городской округ, где обсудил с местными жителями, в том числе школьниками, волнующие их вопросы, главным образом – касающиеся образования.

В поселке Белокаменном Куйвашев встретился с 11-классниками местной школы и поговорил с ними об их будущем. Оказалось, гуманитарные специальности выберет здесь только пара человек. Остальные – технические профессии, а одна из учениц собирается организовать бизнес в сфере медицины. По словам губернатора, у выпускников прекрасные возможности, и после получения профессионального образования их очень ждут и на промышленных предприятиях, и в больницах, и в школах. «Сегодня в Свердловской области дичайшая конкуренция между предприятиями, которые борются за квалифицированных специалистов. Уверен, и вы, отучившись, ими станете», – сказал Куйвашев.

Он добавил, что в 2022 году в области будет свыше 23 тысяч бюджетных мест в среднем профессиональном образовании и более 17 тысяч мест – в вузах. Приоритетными для Свердловской области остаются инженерно-технические, педагогические, медицинские и сельскохозяйственные специальности. «Есть целевое обучение, различные стипендии и меры поддержки будущих специалистов», – сказал губернатор.

Кроме того, губернатор обещал жителям поселка Косулино новую школу. «Сегодня, в День знаний, побывал в Косулино и обсудил с жителями проект новой школы, которую построят к 2023 году, – написал он на своей странице в Instagram. – Существующая в селе школа и ее пристрой рассчитаны только на 584 человек, а в Косулино живут уже 944 школьников. А к 2022 году их может стать 1200! Все они вынуждены ютиться в одном здании. В новой школе смогут учиться 500 детей. Жителям проект понравился, они с нетерпением ждут, когда на площадке начнется стройка».

Асбест, Елена Владимирова

Асбест. Другие новости 01.09.21

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