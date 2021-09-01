УГМК провела корпоративный День знаний

В Верхней Пышме в Техническом университете УГМК отметили начало учебного года и наградили работников организаций компании за успехи в сфере образования и науки. Мероприятие было приурочено ко дню рождения вуза, отрытого в 2013 году. Напомним, что в 2020 году праздник отменяли из-за пандемии, но спустя год вновь вернулись к очному формату проведения. В 2021 году его отмечают около 700 студентов университета УГМК, более 325 из них студенты очного обучения, в том числе 60 первокурсников, которые сегодня стали частью единой команды УГМК.

Торжественное мероприятие, организованное на площадке перед университетом под открытым небом, открыл генеральный директор УГМК Андрей Козицын. «Сегодня те, кто впервые пришел в университет, начнут взрослую жизнь. Инженерное образование – это перспективное, а главное, очень серьезное, интересное и ответственное направление. Понимание важности этого труда придет к вам через те знания, которые вы получите в Техническом университете, через ваших учителей, через те практики, которые пройдут у вас на предприятиях. Без инженеров не будет всего того, к чему мы привыкли в нашей повседневной жизни: тепла, света и многого другого. Наша задача сделать так, чтобы наша продукция эффективно работала на людей. А еще я бы хотел пожелать каждому из вас научиться быть инженером своей собственной жизни. Поздравляю с Днем знаний! Все в ваших руках!» – отметил г-н Козицын.

К поздравлениям присоединился директор по трансформации Джахангир Махмудов: «В этом году мы дали старт реализации Стратегии компании, которая открывает новые возможности для каждого из сотрудников. УГМК ставит перед собой амбициозные цели и задачи, и за всеми ними всегда стоят люди. Поэтому важны инициативность, компетенции, знания и способности наших коллег. Я хочу пожелать нашим студентам, прежде всего: никогда не останавливайтесь на достигнутом, старайтесь выходить из зоны комфорта, продолжайте учиться новому и, я уверен, вместе мы сможем решать очень интересные, творческие и амбициозные задачи».

На корпоративном Дне знаний подвели итоги конкурса на звание Лучшего корпоративного преподавателя за 2020-2021 учебный год, наградили лучших студентов и вручили другие награды.

Верхняя Пышма, Елена Васильева

Верхняя Пышма. Другие новости 01.09.21

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