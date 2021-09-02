«Виктория», «Камбоджа» и «Вашингтон» – в Роспотребнадзоре сказали, какой грипп ждут в новом сезоне

Екатеринбург, Сентябрь 02 (Новый День, Екатерина Норсеева)– В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области сообщили, что в новом сезоне будут активны четыре штамма гриппа. «Всемирная организация здоровья каждый год рекомендует актуальные штаммы вирусов для включения вакцины на основании прогнозов. В этом году в вакцине заменены два штамма вируса гриппа А и рекомендовано в трехвалентную вакцину включить штаммы «Виктория» AH1N1, «Камбоджа» А H3N2, «Вашингтон» B, а также в четырехвалентную – «Пхукет», – сказала «Новому Дню» замначальника управления регионального ведомства Анжелика Пономарева.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что медики уже регистрируют случаи заражения вирусом гриппа группы А H3N2.

Екатеринбург. Другие новости 02.09.21

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