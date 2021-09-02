На Урале зарегистрированы случаи гриппа – его привезли из Крыма

В Свердловской области уже зарегистрированы случаи заражения гриппом. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции заместитель руководителя областного управления Роспотребнадзора Анжелика Пономарева. Это штамм группы А H3N2. «Вирус обнаружен у школьника 11 лет, он приехал из туристической поездки по Крыму», – рассказала она.

По ее словам, это тревожный сигнал, поскольку грипп пришел в регион очень рано. «Традиционно мы находили первые вирусы гриппа в конце декабря – начале января, как, например, в прошлом году», – добавила она.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 02.09.21

Минфин раскрыл процедуру возврата денег жертвам мошенников. / «Виктория», «Камбоджа» и «Вашингтон» – в Роспотребнадзоре сказали, какой грипп ждут в новом сезоне. / На Урале не будет импортных вакцин от гриппа. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»