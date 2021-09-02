Екатеринбургские депутаты помогли тысячам детей со сборами в школу

Депутаты Екатеринбургской городской думы по традиции приняли участие в подготовке школ к новому учебному году. Народные избранники помогали с ремонтом учебных учреждений и дарили педагогам необходимое оборудование, участвовали в церемониях открытия новых школ. В День знаний не остались без подарков и сами школьники.

Алексей Вихарев общается со школьниками в своем округе

Так, депутат Алексей Вихарев передал 250 школьных наборов в многодетные и малоимущие семьи. Канцелярские товары отправились в территориальную комиссию Орджоникидзевского района по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также в детский дом. Кроме того Вихарев вручил подарки к началу учебного года первоклассникам своего округа.

Подарки от Александра Колесникова

Депутат Александр Колесников помог собрать в школу детей из Всероссийского общества слепых (ВОС). Он подарил им портфели и канцелярские принадлежности. Колесников оказывает поддержку ребятам из ВОС третий год подряд. Также подарки от Александра Колесникова получили 1,5 тысячи первоклассников, которые проживают в округе депутата. Он передал детям блокноты и календари.

Набор школьника

Депутат Виталий Чачин откликнулся на просьбы многодетных семей и подарил детям специальные школьные наборы, в которые вошли канцелярские принадлежности и материалы для детского творчества.

Виталий Чачин помог первоклассникам из многодетных семей

Всего народный избранник закупил 25 таких наборов.

Материалы для школьного творчества

Напомним, в Екатеринбурге 163 средних образовательных учреждения, это школы, гимназии и лицеи. Новый учебный год начали более 180 тысяч детей, из них 22 тысячи пошли в первый класс. Из-за сложной эпидемиологической обстановки в этом году были отменены общие линейки. Исключением стали только первые, девятые и одиннадцатые классы – для этих параллелей торжественные построения проводились на улице, на них разрешили прийти родителям учеников.

Депутаты проводят встречи с учениками в День знаний

Депутаты гордумы Екатеринбурга не первый год оказывают помощь в приобретении школьных товаров. Благотворительные подарки получают первоклассники, дети с ограниченными возможностями здоровья и ребята из многодетных и малоимущих семей.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 02.09.21

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