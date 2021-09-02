«Мегафон» внедряет алгоритм спасения от телефонного спама

Проблема телефонного спама стала актуальна для большинства пользователей мобильной связи – телемаркетинг, массовые обзвоны, сомнительные предложения юридических, финансовых и медицинских услуг. Защититься от этого помогут аналитические алгоритмы с использованием больших данных. Они позволяют отслеживать и автоматически переводить сомнительные вызовы в отдельный голосовой ящик. Такое бесплатное решение начал внедрять «Мегафон».



Как отмечают в компании, инициатива позволяет с высокой точностью выявлять сомнительные звонки и заносить номера телефонов в постоянно обновляемый черный список. При соединении с номером «Мегафона» спам-звонки будут перенаправляться на автоответчик в специальный голосовой ящик. Абонент будет проинформирован о поступивших спам-вызовах в SMS, и при желании может прослушать оставленное голосовое сообщение, набрав 0525.



Сервис не позволит потеряться важным звонкам. Аналитические алгоритмы настроены таким образом, что вычисляют потенциально полезные номера телефонов – звонки от реальных организаций, совершающих много вызовов, но не замеченных в навязчивых обзвонах, – и пропускают их. Специальный голосовой ящик не требует дополнительного подключения – он появится автоматически у всех пользователей бесплатных услуг «Кто звонил» или «Мне звонили».



«Мы прилагаем все усилия для того, чтобы защитить наших абонентов от нежелательных звонков, и постоянно совершенствуем услуги и решения, направленные на ограничение спама. В результате только с начала года количество обращений от абонентов по вопросам спам-звонков в нашей сети уменьшилось в три раза. В течение лета мы тестировали новый сервис в восьми регионах России и ежедневно фиксировали там около 100 тысяч рекламных вызовов, которые переводились в голосовой ящик. Теперь от спам-звонков будут защищены все наши абоненты, при этом сервис будет бесплатным для пользователей», – отметил коммерческий директор «Мегафона» Влад Вольфсон.



Уже сейчас новое решение используют жители Нижегородской, Владимирской, Брянской, Калужской, Курской, Рязанской, Тульской и Орловской областей. До конца октября оно станет доступно абонентам «Мегафона» во всех регионах страны.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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