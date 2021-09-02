В Свердловской области новый печальный рекорд смертности от Covid-19

Свердловский оперштаб за сутки зарегистрировал 34 случая смерти больных Covid-19 – это максимальное значение за все время пандемии. Всего болезнь унесла жизни 5 262 свердловчан.

При этом заболеваемость коронавирусом в регионе продолжает снижаться вторую неделю подряд. За последние 24 часа выявлены 515 новых случаев, в том числе 119 в Екатеринбурге. Число пациентов в стационарах также уменьшается. По данным на 2 сентября, в больницах лежат 676 человек в тяжелом состоянии (343 дышат с помощью аппаратов ИВЛ), 5 437 человек в состоянии средней тяжести. Остальные заболевшие чувствуют себя удовлетворительно.

За сутки выздоровело 475 уральцев.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 02.09.21

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