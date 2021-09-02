Сергей Лавров: «Екатеринбург готов проводить международные форумы любого масштаба»

Екатеринбург, безусловно, достоин того, чтобы проводить в нем международные мероприятия любого уровня, в том числе и саммиты Шанхайской организации.

Об этом глава российского МИД Сергей Лавров заявил сегодня на брифинге в Екатеринбурге. «Нет никаких сомнений, что Екатеринбург готов проводить международные форумы любого масштаба, любого уровня. Вот недавно, несколько месяцев назад, прошел промышленный форум «Инннопром», впервые партнером была европейская страна – Италия. И мне наши итальянские коллеги рассказывали в превосходных выражениях о своих впечатлениях от участия, от организации, от самого города, который с каждым днем все больше развивается, становится все более привлекательным и комфортным, – цитирует Лаврова официальный твиттер МИД. – Вы правы, Екатеринбург может принимать самые разные мероприятия. Стоит очередь, чтобы организовать здесь такого рода мероприятия. И климатический саммит, и мероприятия стран ШОС могут пройти в Екатеринбурге. Но надо выдвигать заявку, есть процедура специальная, автоматом это не делается. Надо показать свои возможности. Я считаю, что политически это было бы очень интересно». Напомним, Екатеринбург уже принимал саммиты ШОС и БРИК – 15-16 июня 2009 года.

Кроме того, Сергея Лаврова спросили о возможности открытия в Екатеринбурге филиала МГИМО. «Я в принципе позитивно отношусь к любым проектам, которые пропагандируют МГИМО, – ответил министр. – Только это нужно в МГИМО обращаться, область должна сама сформулировать бизнес-план». Отметим, в Екатеринбурге уже давно действует филиал другого московского вуза – РАНХиГС.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 02.09.21

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