Выходные будут пасмурными, но теплыми

Ближайшие выходные в Свердловской области ожидаются пасмурными, временами дождливыми, но теплыми.

Как сообщает Уралгидрометцентр, в ночь с пятницы на субботу температура воздуха составит от +13 до + 18, днем 4 сентября от +19 до +24, на юге региона – до +29. В воскресенье в области ночью от +7 до + 12, днем – до 19 градусов выше нуля. Будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, в субботу днем в горах – сильный. Ветер юго-восточный, возможны порывы до 18 м/с.

В Екатеринбурге сегодня ночью ожидается 15 – 17 градусов тепла, завтра днем до +26, пасмурно, возможен кратковременный дождь. В воскресенье похолодает до +18, так же возможен дождь.

Кроме того, до 20:00 3 сентября действует предупреждение об атмосферном загрязнении, не исключено, что его продлят – в Екатеринбурге по-прежнему смог.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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