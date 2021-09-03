В Тагильский пруд выпустили более 3000 особей белого амура, толстолобика и сазана

Более 3,3 тыс. молодых особей белого амура, толстолобика и сазана выпустили в Тагильский пруд. Молодняк был закуплен на деньги ЕВРАЗа. На экологическое мероприятие компания выделила более 500 тысяч рублей.

Для зарыбления были выбраны травоядные рыбы-мелиораторы. Они очищают водоём, поедая растительные остатки и вредные микроводоросли, которые негативно влияют на состояние пруда.

«ЕВРАЗ НТМК уделяет большое внимание экологии, – рассказал операционный директор комбината Павел Зажигаев. – К 2025 году комбинат планирует перейти на полностью замкнутый цикл водоснабжения. Это позволит уменьшить забор воды из Тагильского пруда и снизить сброс сточных вод. Мы регулярно проводим природоохранные мероприятия, направленные на оздоровление водохранилища. Помимо зарыбления, заселяем в пруд высшие растения, которые также очищают его».

Особей белого амура, толстолобика и сазана выращивали специалисты Федерального государственного бюджетного учреждения «Главрыбвод». Перед тем как выпустить их Тагильский пруд, в городских водоемах, в том числе реках Малая Кушва и Вязовка, была проведена экологическая экспертиза. Специалисты проверили качество воды, наличие кормовой базы и других популяций рыб.

Отметим, что ЕВРАЗ НТМК регулярно проводит мероприятия по искусственному воспроизводству биологических ресурсов в водных объектах Нижнего Тагила. Впервые зарыбление проведено в 2018 году. Тогда сотрудники управления охраны природной среды ЕВРАЗ НТМК выпустили 700 мальков белого амура в Тагильский пруд, еще 4100 рыб – в Леневское водохранилище. Еще позже в городские водохранилища выпустили популяцию толстолобика.

Экологи ЕВРАЗ НТМК также высаживают в городские водоемы растения из Бразилии и Африки – эйхорнию и листию, одноклеточную микроводоросль хлореллу. Они помогают очистить водоемы от загрязнения, так как питаются не только органическими, но и неорганическими веществами.

Нижний Тагил, Елена Васильева

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