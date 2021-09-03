С понедельника в ТЦ начнется вакцинация от гриппа

Со следующего понедельника, 6 сентября, в Екатеринбурге начнется вакцинация населения от гриппа в торговых центрах. Об этом заявил на брифинге главный внештатный специалист по медпрофилактике областного минздрава Александр Харитонов.

«Вакцинация против гриппа в ТЦ будет идти параллельно с коронавирусом, с понедельника эта работа начнется, посмотрим, как это будет работать, – рассказал он. – К сожалению, сейчас активность жителей по вакцинации от коронавируса резко снизилась. Уже и ТЦ начинают говорить, что помещения не используются, и медицинские бригады – врач и две медсестры – сидят без работы, а охват прививками пока очень низкий».

Харитонов также подчеркнул, что в этом году вакцинация от гриппа более актуальна, чем в прошлом, потому что первые случаи заболевания были зафиксированы уже в августе. Это может говорить о том, что заболеваемость гриппом в этом году будет более высокой. Возможны случаи микст-инфекции, то есть заболевания гриппом и коронавирусом одновременно. Последствия такой болезни могут быть очень тяжелыми, подчеркнул Харитонов.

В региональном оперштабе сообщили, что в регион пришел первый крупный транш вакцины от гриппа, свыше 1,3 миллиона доз для детей и взрослых, и практически все больницы ее получили. Но важно помнить, что одновременно вводить вакцины от сезонного гриппа и коронавирусной инфекции нельзя. Интервал должен составлять не менее одного месяца.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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