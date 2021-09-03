Мусор из Таборов стали вывозить на пароме

Мусор из Таборинского района теперь вывозят на пароме, рассказали в пресс-службе регионального оператора по обращению с отходами ЕМУП «Спецавтобаза». Из деревни Унже-Павинская, которая отрезана от большой земли рекой Тавдой в теплое время, ТКО прежде вывозили только по зимнику – когда устанавливался лед. В остальные периоды мусор хранили на специальной площадке, и ждали наступления холодов.

«За первый рейс на пароме вывезли 30 кубических метров мусора, который до этого времени копился на временной, специально оборудованной площадке», – рассказали в «Спецавтобазе».

Там уточнили, что сейчас в Унже-Павинской поставили дополнительный бункер на 17 кубометров, где отходы будут копиться до октября – потом их вывезут. «В дальнейшем думаем установить еще один такой же», – отметил начальник контрольно-эксплуатационной службы предприятия Сергей Тесля.

На «Спецавтобазе» объяснили, что наладили вывоз отходов благодаря инициативе местных жителей, а также активной совместной работе с главой Таборинского района Виктором Роененко и главой Унже-Павинского сельского поселения Алексеем Белоусовым.

В пресс-службе уточнили, что собираются использовать опыт вывоза мусора на пароме и в других отдаленных и труднодоступных деревнях – Пальмино и Озерки.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 03.09.21

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