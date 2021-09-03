российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 3 сентября 2021, 10:07 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Мусор из Таборов стали вывозить на пароме

Фото ЕМУП «Спецавтобаза»

Мусор из Таборинского района теперь вывозят на пароме, рассказали в пресс-службе регионального оператора по обращению с отходами ЕМУП «Спецавтобаза». Из деревни Унже-Павинская, которая отрезана от большой земли рекой Тавдой в теплое время, ТКО прежде вывозили только по зимнику – когда устанавливался лед. В остальные периоды мусор хранили на специальной площадке, и ждали наступления холодов.
«За первый рейс на пароме вывезли 30 кубических метров мусора, который до этого времени копился на временной, специально оборудованной площадке», – рассказали в «Спецавтобазе».
Там уточнили, что сейчас в Унже-Павинской поставили дополнительный бункер на 17 кубометров, где отходы будут копиться до октября – потом их вывезут. «В дальнейшем думаем установить еще один такой же», – отметил начальник контрольно-эксплуатационной службы предприятия Сергей Тесля.
На «Спецавтобазе» объяснили, что наладили вывоз отходов благодаря инициативе местных жителей, а также активной совместной работе с главой Таборинского района Виктором Роененко и главой Унже-Павинского сельского поселения Алексеем Белоусовым.
В пресс-службе уточнили, что собираются использовать опыт вывоза мусора на пароме и в других отдаленных и труднодоступных деревнях – Пальмино и Озерки.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 03.09.21

Эксперт предупредил об опасности Covid-19 для детей до трех лет. / Харитонов: пройти ревакцинацию от коронавируса можно в торговых центрах. / В Тагильский пруд выпустили более 3000 особей белого амура, толстолобика и сазана. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия,