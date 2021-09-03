Общее количество случаев Covid-19 в Свердловской области превысило 125 тысяч

За минувшие сутки в Свердловской области было подтверждено 519 новых случаев коронавируса, в том числе в Екатеринбурге – 158. Общее количество зафиксированных в регионе с начала пандемии случаев составляет 125 135.

Как сообщили в региональном оперштабе, состояние 660 госпитализированных оценивается как тяжелое, 437 из них находятся в реанимации, в том числе 346 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 5 290. Остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Также за сутки зарегистрировано 33 случая смерти больных коронавирусом. С начала пандемии – 5 295. За сутки выписан 481 человек, всего – 115 507.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 03.09.21

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