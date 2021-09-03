Медики пугают екатеринбуржцев дифтерией – все ради вакцинации (ФОТО)

В Екатеринбурже жители девятиэтажки на Малышева сообщили о том, что сегодня утром увидели тревожное сообщение на двери подъезда. «В вашем подъезде пациент с подозрением на дифтерию. У кого нет прививки от дифтерии или прошло более 10 лет после вакцинации, просим обратиться по адресу Декабристов, 15 1 по», – говорилось в объявлении.

По указанному адресу находится поликлиника № 1 Центральной городской клинической больницы № 1. В пресс-службе медучреждения поначалу сообщили «Новому Дню» о том, что не могут развешивать такие объявления и, скорее всего, это дело рук некой инициативной группы дома, позднее показания изменились. «Это текущая работа. Проведение противоэпидемических мероприятий», – сообщили в пресс-службе больницы, уточнив, что «работа плановая, ежегодная» и попросив «не наводить панику».



Там так и не смогли ответить на вопрос, для чего стращать жильцов несуществующим соседом с подозрением на грозную инфекцию. В пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области пояснили «Новому Дню», что такой практики – пугать пациентов заболеваниями ради того, чтобы люди пришли на вакцинацию или ревакцинацию, – в медучреждениях нет, и это исключительно инициатива конкретной больницы.

Между тем, как рассказали агентству в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области, за последние три года в Екатеринбурге, как и в других городах региона не было даже единичных случаев заболевания дифтерией. «Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости дифтерией в Свердловской области сохраняется благополучной. В 2018 – 2020 годах случаев заболевания дифтерией, а также носителей токсигенных коринобактерий дифтерии среди населения области не зарегистрировано», – подчеркнули в ведомстве.

Там также рассказали, что в регионе за последние три года нет проблем с вакцинацией от этой болезни – более 95% населения привиты от дифтерии по нацкалендарю. По данным серологического мониторинга, проведенного в 2020 году во всех индикаторных группах населения выявлен высокий уровень антител к дифтерии. Среди детей 3-4 лет, также, как и подростков 16-17 лет доля серопозитивных составила 100%, среди индикаторных групп взрослого населения – 99,8%», – уточнили в управлении Роспотребнадзора.

Напомним, что по Нацкалендарю три вакцины от дифтерии (а также столбняка и коклюша) ставятся в первый год жизни человека, до 14 лет проводится еще три ревакинации, а затем прививку надо обновлять каждые десять лет.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 03.09.21

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