Рецидивист, откусивший нос подруге, найден мертвым в изоляторе

В камере изолятора временного содержания Серова обнаружено тело задержанного мужчины. В ИВС он оказался потому, что откусил нос своей подруге. По предварительным данным, подозреваемый покончил с собой: его нашли в петле из простыни. Ранее он уже был судим и носил в криминальных кругах кличку «Шарфик».

Тело сотрудники полиции обнаружили, когда принесли еду. Известно, что в помещении подозреваемый находился один. В ИВС его поместили после того, как 28 августа мужчина был со своей подругой в баре, приревновал ее к другому и откусил женщине нос. В отношении него было возбуждено дело по ч.1 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека), и 30 августа Серовский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 27 октября.

«Ранее этот человек уже привлекался к уголовной ответственности за кражи, грабеж, угон и уклонение от административного надзора. В определенных кругах он более известен по кличке «Шарфик». По данному факту проводится проверка, по её итогам будет принято обоснованное решение, в том числе дана оценка тому, насколько грамотно и оперативно действовал дежурный наряд», – прокомментировал смерть мужчины в ИВС Серова начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

Старший помощник руководителя Следственного комитета (СКР) по Свердловской области Александр Шульга добавляет, что точная причина смерти мужчины будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы. Но по предварительным данным, никаких признаков причастности посторонних лиц нет. Сейчас уже проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, истребована документация. По итогам проверки Следственным комитетом будет принято процессуальное решение.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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