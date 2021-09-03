Екатеринуржцы за лето сдали больше 300 кг пластиковых крышек в переработку

За лето жители Екатеринбурга принесли в проект «Полезные крышки» 302 килограмма пластиковых крышек – их принимают в офисе благотворительной организации «Дорогами добра», а потом сдают на переработку, а вырученные средства направляют на поддержку школы приемных родителей «Навстречу друг другу».

Всего с момента существования проекта на переработку сдали больше 4,5 тонны крышек. «Отправляя пластик на переработку, мы возвращаем в производственный цикл материалы, затраченные на его изготовление. На производство изделий из вторсырья будет использовано значительно меньше ресурсов планеты. Благодаря переработке уменьшается общее количество отходов, которые будут отправлены на полигон», – отметили инициаторы проекта.

Перечень пунктов приема пластиковых крышек есть на сайте полезные-крышки.рф. Там же размещена инструкция о том, что принимают на переработку. Помимо пластиковых крышек можно сдать пластиковые контейнеры от контактных линз, пластиковую упаковку от «киндеров» и т.д.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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