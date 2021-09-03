В сентябре активизируются осы. Что делать, если вас укусили

Этим летом уральские осы особенно активны. Укусы полосатых насекомых могут нанести немалый вред здоровью человека и даже вызвать смерть. Как сообщили «Новому Дню» в Уральском государственном аграрном университете, август и сентябрь – самые любимые месяцы ос, когда они сохраняют повышенную активность, так как готовятся к зиме. В УрГАУ нам пояснили, что этим летом небывалая активность ос связана с жаркой погодой.

«Длительность периода активности ос и их количество напрямую зависит от температуры воздуха, – сказали «Новому Дню» на кафедре зооинженерии. – Осам жарко, поэтому их много на водоемах, а в городе они тянутся к человеческим домам, ведь там можно найти воду. Сентябрь тоже обещают теплым, а значит осы будут еще активнее, ведь зиму у них переживают только самки, которые сами по себе агрессивнее, чем самцы».

«Новый День» пообщался с терапевтом Центральной городской больницы№7 Александром и выяснил, чем опасен укус осы, и как действовать, если она все же напала. «Во-первых, если вокруг вас летает насекомое, не нужно размахивать руками и отгонять его. Так риск укуса выше, ведь оса вас испугается, – сказал «Новому Дню» Александр. – Если вас все-таки укусили, меры принимаем сразу. Есть жало – пчела, нет жала – оса». Когда человека кусает оса или пчела, в его тело попадает яд. Реакция на этот яд у каждого своя: у кого-то сильная боль, отек и воспаление, а у кого-то анафилактический шок и отек Квинке. У некоторых людей укусы вызывают аллергическую реакцию, смерть от которой возникает буквально за несколько минут. Важное замечание: в части случаев первый укус является «пробным», а аллергия вырабатывается уже после него. Тем не менее, если насекомое ужалило в область лица и шеи, умереть можно даже не имея аллергии: отек перекроет дыхательные пути. Как сообщил собеседник агентства, сразу же после укуса нужно вытащить жало и к пораженному месту приложить лед, выпить антигистаминное средство («Зодак», «Фенистил», «Супрастин») и запить большим количеством воды, чтобы вывести яд. А дальше нужно внимательно следить за своим состоянием, ведь опасные для жизни симптомы могут появиться за несколько минут.

Итак, вызывать скорую и ехать в больницу нужно: 1. Если отек быстро увеличивается в размере. 2. Если отек приобретает синий/фиолетовый оттенок или заполняется жидкостью. 3. Если место укуса – лицо или шея. 4. Если начинается тошнота головокружение слабость 5. Если дышать стало сложнее и слышны хрипы на выдохе и вдохе. 6. Если участились удары сердца. 7. Если пульс стал нестабильным (замедленным или учащенным). 8. Если похолодели конечности и проступил холодный пот. 9. Если вы чувствуете скорую потерю сознания. «Даже если кажется, что состояние стабильно, а симптомы незначительны, в больницу обратиться стоит, – настоятельно советует Александр. – Лучше все же потратить немного времени, чем умереть от укуса осы».

Также терапевт ЦГБ№7 сказал, что если по какой-то причине в скорую обратиться не удалось, нужно ехать в ближайший медпункт. Даже если это не ваша поликлиника, или нет прописки, вас в любом случае примут и помогут сохранить жизнь. Если же в помощи отказывают, ссылаясь на ваше стабильное состояние, нужно позвонить на горячую линию Министерства здравоохранения Свердловской области по номеру 8-800-1000-153. «Также у нас в каждой больнице висят памятки, что делать при анафилактическом шоке, – отметил Александр. – Советую каждому завести такую в телефоне, чтобы в критической ситуации иметь при себе инструкцию».

При анафилактическом шоке нужно: 1. Вызвать скорую. 2. Больному принять горизонтальное положение, чтобы ноги были выше головы. 3. Наложить на место укуса лед и наложить жгут, чтобы остановить площадь распространения аллергена. 4. Если у больного есть препараты, использовать их. 5. Не проводить сердечно-легочную реанимацию, если не умеете. «А вообще, я советую каждому, вне зависимости от наличия аллергии, всегда носить с собой антигистаминное средство, – сказал «Новому Дню» Александр. – Таблетки за 100 рублей из вашего кармана однажды могут спасти кому-то жизнь».

Екатеринбург, Мария Зыкова

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