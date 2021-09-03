МЧС: На Урал идут ливни и штормовой ветер

Свердловское управление МЧС России предупредило о надвигающейся непогоде. Уже завтра в регионе, по данным синоптиков, ожидаются сильные дожди, ливни, а также усиление ветра – до 25 метров в секунду.

В ведомстве попросили уральцев отказаться от отдыха на природе, походов и сплавов. Владельцам частных домов посоветовали подготовить ливневку и дренажные системы. Автовладельцев предостерегли от форсирования подтопленных участков. «Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень. В случае стремительного прибывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание», – напомнили в чрезвычайном ведомстве, посоветовав также не парковаться у деревьев и бигбордов.

В случае происшествий, напомнили в региональном управлении ведомства, необходимо звонить по единому номеру вызова экстренных служб «112».

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 03.09.21

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