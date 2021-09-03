Дешевой Турции не ждите: цены после 1 сентября начали расти

Екатеринбуржцы, которые откладывали свой отпуск на сентябрь и октябрь в ожидании приятных цен на Турцию, в этом году будут разочарованы: стоимость туров после 1 сентября пошла вверх. Участники рынка не ждут ее снижения как минимум до декабря. Эпоха дешевого отдыха в бархатный сезон ушла в прошлое.

По данным туристических агентств, цены на Турцию обновляются почти каждый день. Туристы, которые медлят с выбором отелей, оказываются неприятно удивлены: всего за 2-3 суток стоимость конкретного тура может увеличиться на приличную сумму – 10-20 тысяч рублей на большую семью.

«Действительно, некоторые туристы ждали снижения цен на Турцию. И оно было – примерно за неделю перед 1 сентября. Эти даты «проваливаются» каждый год: люди готовят детей к школе, спрос падает, и падает цена. Но после 1 сентября спрос снова растет и пошло повышение цен, – рассказала «Новому Дню» директор сети агентств «Пангея» Анастасия Ермолаева. – Нужно учитывать, что в туризме давно работают технологии Big Data, идет постоянный анализ спроса и соотношения цены и предложений. Когда спрос растет – автоматически растет и цена. Поэтому ждать «горящих туров» сейчас не стоит. Цены будут только повышаться».

Купальный сезон в Турции продолжается до начала ноября. Но в прошлые годы октябрь считался не самым популярным месяцем для отдыха, и купить тур в хороший отель на Средиземном море можно было за пару дней до вылета по приемлемой цене. Сейчас все изменилось. В агентстве Friends Travel советуют туристам не медлить с бронированием Турции.

«Многие курортные отели уже заполнены на 100%, поскольку на сентябрь и октябрь переносились поездки туристов, чей отдых отменился из-за закрытия Турции в мае 2021 года. Если туристы будут медлить с бронированием, то выбор отелей еще уменьшится. Цена, напротив, вырастет. Ожидается, что высокий спрос на Турцию продлится до конца октября – начала ноября», – рассказали в агентстве.

Рынок ждет, что какой-то спад будет в декабре, но – только до новогодних дат. «Традиционно будет снижение цен на туры в начале декабря, с возвращением до новогодних праздников. Из года в год эти даты считаются непопулярными, поэтому и отдых стоит дешевле. Кто ждет «горящих туров», может подождать до 5 декабря», – прокомментировала Анастасия Ермолаева.

Добавим, что спрос на российский юг в сентябре, напротив, низкий. После того, как губернатор Краснодарского края ужесточил требования при заселении в отели, туристы неохотно выбирают отдых в Сочи. Не способствует этому и погода: на россйиских Черноморских курортах все лето были дожди.

«Если у человека есть выбор, он выездной, то, конечно, он выбирает заграницу в нынешних условиях. Но Сочи берут в качестве туров выходного дня, берут те, у кого несколько отпусков в год», – отметила директор «Пангеи».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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