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Новости Екатеринбург

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«Архивы Нового дня» о трагедии в Беслане

3 сентября 2016 года Россия вспоминала жертв террористов. В результате захвата школы в Беслане погибло 333 человека, из них больше половины – 186 – дети.
Теракты в Беслане и Минеральных Водах, «Норд-Ост» в Москве, отношения между прессой и спецслужбами – пять лет назад мы обсудили это с ветераном Группы «А» ЦСН ФСБ РФ Сергеем Милицким, работавшим во всех этих точках. Тяжелый, но важный текст, который стоит прочитать.

Интервью с ветераном Группы «А» ЦСН ФСБ РФ Сергеем Милицким

Екатеринбург. Другие новости 03.09.21

Боксер Егор Мехонцев снимается с выборов в Госдуму. / Власти выделят 2 млрд на санитарный щит России. / Роналду включили в Книгу рекордов Гиннеса. Читать дальше

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