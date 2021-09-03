«Автомобилист» потерпел крупное поражение на старте сезона КХЛ

Екатеринбургский «Автомобилист» крайне неудачно стартовал в новом сезоне КХЛ. В домашнем матче против магнитогорского «Металлурга» команда Билла Питерса проиграла со счетом 2:6. Игра проходила при полупустых трибунах – из-за коронавирусных ограничений в КРК «Уралец» допустили только 500 зрителей.

Дела у «Автомобилиста» сразу пошли плохо. Екатеринбуржцы пропустили курьезный гол на 4-й минуте. Нападающий «Магнитки» Анатолий Никонцев бросил с острого угла, и шайба, отскочив от шлема вратаря Якуба Коваржа, залетела в его ворота. К середине матча «Автомобилист» проигрывал уже 0:4. К этому моменту в составе «Металлурга» отметились Андрей Чибисов, Филипп Майе и Денис Зернов. После этого тренер «Автомобилиста» Билл Питерс взял тайм-аут, который пошел на пользу команде. Екатеринбуржцы бросились в атаку и вскоре отыграли одну шайбу. Успех праздновал 19-летний защитник Валерий Ситников, который сегодня дебютировал в КХЛ.

Концовка второго периода получилась нервной. Вратарь «Магнитки» Василий Кошечкин выбросил клюшку во время атаки «Автомобилиста», за что арбитр назначил буллит в его ворота. Но Георгий Белоусов не смог реализовать свой шанс. Вскоре «Металлург» получил два удаления подряд. Одно из них снова было по вине голкипера магнитогорцев, Кошечкин умышленно сдвинул свои ворота, в которые спустя пару секунд влетела шайба. Гол «Автомобилиста» был отменен, но екатеринбуржцы получили большинство в формате 5 на 3 и почти сразу реализовали его. На перерыв команды отправились при счете 4:2 в пользу гостей.

Увы, в третьем периоде «Автомобилист» не смог дожать соперника, а «Металлург» забросил еще две шайбы – отметились Денис Зернов и Линус Хульстрем – и праздновал победу в матче.

«Очень разочарован. Разочарован тем, как мы начали этот матч. Мы вышли на игру дёрганными и нервными. Это сказалось на игре. Пропустили несколько шайб, и дальше всё так и продолжалось. Отсюда и такой разочаровывающий результат», – подытожил итоги матча главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс.

Следующий матч «Автомобилист» проведет также на домашнем льду 5 сентября. Соперником команды станет уфимский «Салават Юлаев».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 03.09.21

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