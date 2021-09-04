На Эльмаше из-за пожара не ходят троллейбусы

На Эльмаше горит двухэтажный барак, огонь распространился на 80 квадратных метров, из-за этого по Шефской остановили движение троллейбусов.

По сообщению ГУ МЧС по Свердловской области, кровля двухэтажного барака на улице Шефской загорелась в три часа ночи, пожарные сумели остановить огонь, но утром он вспыхнул снова. Людей из барака эвакуировали, пострадавших нет.

На данный момент пожарные продолжают устранять последствия пожара. Из-за стремительного распространения огня территорию вокруг пожара обесточили, из-за этого было временно прекращено движение троллейбусов. Позднее на перекрестке Баумана – Шефская сотрудники МЧС протянули пожарный гидрант, остановив при этом движение наземного транспорта.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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