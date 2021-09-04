В Свердловской области держится рекорд по смертям от Covid-19

За прошедшие сутки в Свердловской области подтвердилось еще 512 случаев Covid-19, 82 из них – в Екатеринбурге. Общее количество зафиксированных случаев составляет 125 647.

Как сообщили в региональном оперштабе, состояние 649 госпитализированных оценивается как тяжелое, 438 из них находятся в реанимации, 349 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 5062, остальные в удовлетворительном состоянии.

Также держится рекордное количество смертей от ковида – 34 случая за сутки, а с начала пандемии – 5329.

Выписано 479 человек, за все время пандемии – 115 991.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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