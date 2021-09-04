МЧС: завтра ветер усилится

МЧС предупреждает: завтра ураган может повториться, но, по прогнозам синоптиков скорость ветра будет выше.

По сообщению ГУ МЧС по Свердловской области, 5 сентября в регионе ожидается усиление ветра до 23 метров в секунду. Вчера во время урагана, когда снесло 19 деревьев и крышу здания УрФУ, скорость перемещения воздушных масс достигала 21 метра в секунду. Отметим, ветер считается ураганным, если его скорость больше 15 м/с.

Сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют отказаться от отдыха на природе, походов и сплавов. А также напоминают, что если сильный ветер застал вас на улице, нельзя находиться возле стен домов, так как с крыш и балконов могут падать разные предметы и шифер. Не стоит парковать автомобили рядом с деревьями и рекламными конструкциями.

Во время сильного ветра нельзя разжигать костры, так как это может вызвать ухудшение пожарной обстановки. О происшествиях необходимо сообщать по телефону пожарно-спасательной службы «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».

Екатеринбург, Мария Зыкова

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