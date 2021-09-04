Куйвашев оценил продбезопасность региона

Евгений Куйвашев оценил продовольственную безопасность региона. В Ирбитском районе губернатор посетил животноводческое хозяйство в деревне Первомайская на 1200 голов молочного скота. «Подобные производства – это не только производство молока. Это рабочие места, сохранение и развитие сельских территорий: мы занимаемся комплексным развитием – строим детские сады, стадионы, клубы, ФАПы, дороги и т.д. Например, для деревни Первомайская готовим заявку в Минсельхоз РФ, чтобы включить в бюджет на 2023 год строительство новой школы», – сказал Евгений Куйвашев.

СПК «Килачевский» – самое крупное многоотраслевое высокомеханизированное сельхозпредприятие региона. Лидер Свердловской области по объемам производства молока и зерна, продуктивности коров. Несколько лет подряд благодаря введению новых технологий в растениеводстве и животноводстве здесь получают самую высокую урожайность зерновых культур и самый высокий надой на одну фуражную корову по Свердловской области. Много лет подряд крупные международные производители детской молочной продукции признают «килачевское» молоко лучшим по качеству.

«Если еще лет тридцать назад в частном секторе почти в каждом доме была корова, и можно было сходить к бабушке по соседству с трехлитровой банкой за настоящим молоком, сейчас такое уже мало где встретишь. Поэтому мы целенаправленно занимаемся развитием молочного животноводства – за первое полугодие из бюджета на эти цели выделено более 1 млрд. рублей в виде субсидий», – сказал Евгений Куйвашев.

Весь животноводческий комплекс «Килачевский» в Первомайском состоит из 13 корпусов, в которых содержится три тысячи голов молодняка. Телята с рождения находятся в ангарах в индивидуальных домиках или клетках. Для кормления применяются раздатчики молока «молочное такси».

За последние пять лет в Свердловской области введено в эксплуатацию 112 объектов молочного животноводства, в текущем году строится и модернизируется 8 объектов. На 70 % регион обеспечивает себя собственным молоком, и год от года этот показатель растет. Свердловская область по производству молока сохраняет 7 место в России.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 04.09.21

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