В Свердловской области новый рекорд по смертности от Covid-19

Свердловский оперштаб установил новый рекорд по смертям от Covid-19, за минувшие сутки от болезни скончалось 36 человек. А всего с начала пандемии от ковида умерли 5 365 свердловчан.

Также на Среднем Урале зарегистрировано еще 517 заболевших ковидом, 150 из них – в Екатеринбурге. Общее количество подтвержденных случаев составляет 126 164.

661 госпитализированный – в тяжелом состоянии, 444 из них находятся в реанимации, 338 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 5 060, остальные в удовлетворительном состоянии.

Выписано за сутки 457 человек, а с начала пандемии – 116 448.

Екатеринбург, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 05.09.21

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