«Автомобилист» проиграл «Салавату Юлаеву» на домашнем льду (ФОТО)

Екатеринбургский «Автомобилист» потерпел второе поражение на старте сезона КХЛ. Сегодня вечером в КРК «Уралец» команда играла с принципиальным соперником – уфимским «Салаватом Юлаевым». Матч завершился со счетом 4:2 в пользу гостей.

Начало встречи снова стало плохим для «Автомобилиста». Хозяева пропустили гол на первой минуте после точного броска Тему Хартикайнена. На 7-й минуте «Салават» удвоил преимущество благодаря быстрой контратаке, автором шайбы стал Александр Кадейкин. Выровнять игру екатеринбуржцам удалось лишь во втором периоде. «Автомобилист» начал больше атаковать и на 25-й минуте удалось заработать большинство. И хотя уральцы не реализовали его, Алексей Макеев пробил Юху Метсола спустя несколько секунд после того, как пятый игрок уфимцев появился на льду. Но развить успех не удалось. Спустя пару минут за выброс шайбы был удален капитан «Автомобилиста» Никита Трямкин, и «Салават» быстро реализовал численное преимущество. А затем Джефф Плэтт точным броском сделал счет 4:1 в пользу уфимцев.

После этого тренерский штаб хозяев принял решение заменить вратаря – вместо Дмитрия Шикина на лед вышел Владислав Галкин. Концовку периода «Автомобилист» провел ударно. Екатеринбуржцы заперли соперника в его зоне, и из многочисленных атак получилось соорудить второй гол – отличился Стефан Да Коста. Но в третьем периоде «Автомобилист» не смог что-то противопоставить сопернику, и «Салават» праздновал победу.

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс так прокомментировал сегодняшнее поражение: «Мы в очередной раз достаточно быстро пропустили несколько шайб, затем с трудом создавали моменты, и не смогли перевернуть ход неудачно складывающегося матча. Сейчас мы не видим четкой картины игры на протяжении шестидесяти минут: было плохое начало, затем мне понравилось, как мы действовали во втором периоде – хорошо давили, забили гол, заработали удаление и реализовали его. В следующем матче постараемся сыграть полноценно».

Наставник команды также оценил игру вратаря Дмитрия Шикина, который был заменен после четвертой пропущенной шайбы. «Прежде чем говорить об ошибках вратаря, нужно исправить ошибки, которые происходят перед ним, потому что забитые шайбы, выходы «два в одного», «три в два» – это ошибки в обороне. Не стоит винить Шикина в пропущенных голах. Есть люди, которые плохо выполнили свою работу перед ним», – сказал Билл Питерс.

На следующей неделе «Автомобилист» отправляется на выездную серию матчей. Екатернбуржцам предстоит сыграть с петербургским СКА, минским «Динамо», подмосковным «Витязем» и пекинским «Куньлунь Ред Стар».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Екатерина Норсеева

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