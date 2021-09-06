В Краснолесье вместо бетонных плит построят нормальную дорогу (ФОТО)

В Екатеринбурге построят дорогу на отрезке улицы Чкалова от Краснолесья до Академика Вонсовского. Сейчас здесь уложены плиты, ездить по которым практически невозможно, к тому же, как рассказали местные жители, с недавних пор это направление перекопали и проезд стал невозможен. Как и в случае многих других проектов, эту дорогу сделают к Универсиаде.

«Вижу много обращений и комментариев по улице Чкалова, на участке между Краснолесья и Академика Вонсовского. Вы справедливо пишете, что по дороге совершенно невозможно ездить. Поэтому дал указание готовить аукционную документацию на строительство этого участка дороги. Планируем провести аукцион в ноябре. До начала работ необходимо переустроить существующую сеть газоснабжения на улице Чкалова. И в 2023 году четырехполосная улица будет сдана», – сообщил глава города Алексей Орлов в инстаграме.

Добавим, на днях в этом районе открыли проезд по Чкалова от улицы Краснолесья до проспекта Академика Сахарова. Это четырехполосная дорога (по две полосы в каждую сторону), с велодорожками, остановочными комплексами и тротуарами.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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