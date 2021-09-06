На Среднем Урале силовики раскрыли канал незаконной миграции

Сотрудники ФСБ и МВД раскрыли в Свердловской области преступную группу, которая оформляла трудовые визы нелегальным мигрантам. За одного въехавшего иностранца организаторы незаконной схемы получали от 15 до 50 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ региона, легализация мигрантов проходила по заведомо подложным документам. Иностранцам оформляли разрешение на работу, в том числе в качестве квалифицированных специалистов, ходатайство о приглашении в РФ, трудовые визы, фиктивную постановку на миграционный учет по месту пребывания. В результате у нелегального мигранта на руках оказывался полный пакет необходимых документов.

Канал незаконной миграции был раскрыт в ходе оперативных мероприятий. По их итогам следственным отделом свердловского УФСБ возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору». Санкции статьи предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет с штрафом до 500 тысяч рублей.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 06.09.21

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