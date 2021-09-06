В Екатеринбурге сотрудник хоккейного клуба выпал из окна отеля

В Екатеринбурге насмерть разбился сотрудник хоккейного клуба «Ладья», выступающего в молодежной лиге. Как пишет SM.News со ссылкой на свои источники, он упал из окна третьего этажа гостиницы «Грин парк» рано утром 5 сентября.

«После заселения [сотрудники хоккейного клуба] сходили до «Пятерочки» и купили бутылку водки, в номере распили ее, конфликтов между ними не было. Сходив в душ, мужчины легли спать», – сообщает издание.

Спустя несколько часов один из мужчин выпал из окна, получив множественные травмы головы и внутренних органов – в состоянии комы его госпитализировали, однако он скончался в больнице.

Пресс-служба МХК «Ладья» сегодня распространила сообщение о смерти мастера хоккейного снаряжения клуба Дениса Пустобаева. Ему было 48 лет. «Коллектив тольяттинского клуба выражает соболезнования и слова поддержки родным и близким Пустобаева», – говорится в сообщении.

Начальника команды – Константина Емелина (сын бывшего главного тренера «Автомобилиста» и «Лады» Анатолия Емелина) – сегодня проверят на полиграфе.

Добавим, тольяттинская команда приехала в Екатеринбург для игр с молодежкой «Авто», матчи состоятся сегодня и завтра.

Екатеринбург, Елена Сычева

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