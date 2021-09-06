В Свердловской области коронавирусом болеют больше 5 тысяч человек

В Свердловской области коронавирусом болеют больше 5 тысяч человек, причем 514 случаев официально подтверждены за последние сутки. «Состояние 646 госпитализированных оценивается как тяжелое, 423 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 337 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 5 114. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии», – сообщили в оперштабе региона.

Там уточнили, что всего с начала эпидемии зарегистрировано 126 678 случаев заражения, выздоровели 116891 человек (за последние 24 часа из больниц выписаны 443 человека), скончались – 5398 человек (за сутки умерли 33 человека).

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 06.09.21

Ни одна из концепций благоустройства улицы Вайнера не будет реализована в чистом виде. / Прокуратура начала проверку из-за вони нечистот на Химмаше. / В Екатеринбурге сотрудник хоккейного клуба выпал из окна отеля. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»