Запрет на продажу алкоголя до 21 года поддержали медики Свердловской области

Минздрав Свердловской области поддерживает идею Министерства здравоохранения РФ о запрете продажи алкоголя лицам младше 21 года.

Как ранее писал «Новый День», Минздрав РФ предложил запретить продавать алкоголь людям младше 21 года на основании того, что распитие крепких напитков пагубно влияет на мозг, который продолжает формироваться и после совершеннолетия. Мнения на этот счет разделились. С одной стороны, человек, достигший совершеннолетия, может в полной мере осуществлять свои права согласно Конституции, с другой – многие вещи, такие как приобретение огнестрельного оружия или выдвижение в органы власти, в России доступны только с 21 года.

Закон о запрете продажи алкоголя, если будет принят, вступит в силу уже весной 2022 года, и напитки с содержанием спирта более 16,5% будут доступны только людям старше 21 года.

Минздрав Свердловской области сообщил, что полностью поддерживает эту идею.

Как сообщили «Новому Дню» в министерстве здравоохранения, в Свердловской области совсем не много молодых людей, страдающих от расстройств, связанных с употреблением спиртного. Среди поступающих на лечение в областную наркологическую больницу только 0,2-0,3% тех, кому от 18 до 21 года. Алкоголизмом страдают в основном люди 20-39 лет.

Свердловский минздрав также отмечает, что употребление алкоголя, пусть даже в малых дозах, может вызвать алкоголизм. Зависимость может выработаться не только от количества и частоты употребления спиртного, но и от предрасположенности, наследственности и индивидуальных особенностей организма. Поэтому алкоголь любой крепости так или иначе вреден в любом возрасте.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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