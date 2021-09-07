В Екатеринбурге пяти школам подарили новый стадион (ФОТО)

В Екатеринбурге в Железнодорожном районе появился новый спортивный стадион для нужд пяти школ. Его презентация с участием городских властей прошла 6 сентября на территории школы №170. В торжественной церемонии приняли участие председатель городской думы Игорь Володин, вице-спикер екатеринбургского парламента Виктор Тестов, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, а также его заместители Игорь Сутягин и Екатерина Сибирцева.

Планируется, что на данном объекте смогут заниматься и сдавать нормы ГТО не только учащиеся школы №170, но и учащиеся соседних образовательных учреждений: №174, 50, 183 и 83. На сегодняшний день у этих школ своих стадионов нет. На новом спортивном объекте расположены баскетбольная и волейбольная площадки, футбольное поле, 200-метровая беговая дорожка для занятий легкой атлетикой. Стоимость объекта составляет 16 млн 970 тысяч рублей. Средства были выделены из областного и городского бюджетов.

На сегодняшний день в школе №170 учатся 1255 человек. Образовательное учреждение сотрудничает с детскими спортивными организациями, в том числе с «Динамо». На базе школы проводятся «Фестиваль ГТО», соревнования по футболу, волейболу, «Веселые старты», городские соревнования «Пятнадцать отважных».

По мнению спикера думы Игоря Володина, стадион станет хорошим подарком жителям Железнодорожного района. При этом, подчеркнул председатель гордумы, спорт должен быть доступен для всех екатеринбуржцев. «Важно создавать площадки не только на территории школ и спортивных учреждений, но и вблизи жилых домов. В связи с этим по инициативе депутатов городской Думы и был запущен проект «Спорт в каждый двор», который сейчас успешно реализуется. В этом году по нему будут обустроены семь спортивных объектов, среди которых – современные хоккейные корты и площадки для воркаута», – отметил Игорь Володин.

Напомним, проект «Спорт в каждый двор» был инициирован депутатами екатеринбургской городской думы седьмого созыва и направлен на создание комфортных условий для занятий спортом во дворах. Инициатива была поддержана правительством Свердловской области. За 2020 год в рамках проекта было создано и реконструировано 19 площадок. Это универсальные спортивные корты для подвижных игр и зоны для занятий воркаутом. Проект финансируется за счет средств местного и регионального бюджетов.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 07.09.21

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