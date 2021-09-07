Дети стали чаще умирать от немедицинских причин: ДТП, утопление, случайные удушения

76 детей умерли от немедицинских причин в Свердловской области за первые шесть месяцев 2021 года. Чаще всего дети гибнут в ДТП, тонут, а также из-за неосторожного обращения родителей. Например, стало больше случаев случайного удушения младенцев во сне.

«В последние 3-4 года статистика показывает тенденцию: снижение гибели детей и увлеичение травматизма. 2020 год дал такую же картинку, но детского травматизма стало меньше на 500 случаев, чем было в 2019 году. Но вот 2021 год дает обратную ситуацию: увеличение гибели детей от немедицинских причин. Если за весь 2020 год таких случаев был 121, то за полгода 2021 года – уже 76 детей. По травматизму ситуация стабильна, надеюсь на снижение», – рассказал сегодня на пресс-конференции в ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.

Отвечая на вопрос «Нового Дня» о причинах гибели, омбундсмен сказал, что в этом году очень выросло количество детей, погибших в ДТП.

«Мы пока не знаем, как проводить профилактику гибели в авариях. Здесь надо работать со взрослыми, потому что в 80% случаях виноваты они. Но как на них выходить? Как с ними работать? Надо думать над этими формами», – заявил Мороков.

Также стабильно высокими остаются цифры по утоплениям. И на третьем месте – причинение смерти по неосторожности.

«Когда, например, маленького ребенка кладут спать с собой. Года 3 назад таких гибелей было порядка 30, в 2019 году – около 20. В этом году порядка 11 таких смертей», – рассказал Игорь Мороков.

Что касается снижения травматизма среди детей в 2020 году, омбундсмен не стал это свзяывать с пандемией и локдауном, когда школы работали в дистанционном формате, был локдаун.

«Дома у нас сидели только маленькие дети. Подростки наоборот были на улице, с их отрицанием соблюдания всех требований безопасности. Я не связываю снижение травмирования детей с этим фактором [пандемии]. Мне кажется, это результат той профилактической работы, которая прооводится всеми ведомствами», – отметил Игорь Мороков.

По данным аппарата уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области, основным источником травматизма у детей остается улица и бытовые травмы – до 70% всех случаев. И только 30% – школа, ДТП и другие причины.

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