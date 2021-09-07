Лжецелительница и ее дочь отправятся в колонию за обман стариков (ФОТО)

В Екатеринбурге в колонию отправится 68-летняя Раиза Стефанова и ее 48-летняя дочь Людмила, которых признали виновными в мошенничестве – женщины обманули два десятка человек, в основном, стариков. Они обманом забрали у них больше 8 млн рублей.

Лжецелительницу и ее дочь задержали еще в 2019 году. Полицейским удалось доказать их причастность к 19 преступным эпизодам. К примеру, в июне 2019 года они обманули 80-летнюю пенсионерку, выманив у нее 900 тысяч рублей. «Войдя в доверие к пенсионерке, они убедили ее в том, что на ее деньги наложено некое «проклятье» и чтобы избавиться от него, нужно передать их «целительнице», – рассказали в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу. – При этом злоумышленницы действовали весьма изобретательно, разыграв целый спектакль, где старшая выступала в качестве «ведуньи», а младшая изображала ее клиентку, случайно оказавшуюся рядом. «Клиентка» всячески превозносила перед жертвой заслуги «целительницы» и просила слушаться всех ее советов. Для пущей убедительности злоумышленницы сказали доверчивой пенсионерке сходить в магазин и купить десяток яиц. Затем с помощью нехитрых манипуляций одно яйцо подменили на заранее приготовленное – испорченное. Затем разбили его и продемонстрировали жертве почерневший желток, что должно было свидетельствовать о «порче».

Сотрудники уголовного розыска УМВД Екатеринбурга нашли обеих участниц мошеннической схемы и задержали их в октябре 2019-го в коттедже на улице Краснокамской – с поддержкой ОМОН Росгвардии. «В ходе обыска в коттедже, помимо двух млн в российских рублях и иностранной валюте было обнаружено большое количество ювелирных украшений, сотовых телефонов и сим-карт, а также медали времен Великой Отечественной войны. В гараже у задержанных стоял новый автомобиль «Тойота Камри» без номеров. Была обнаружена и одежда, схожая с той, в которую были одеты женщины, фигурирующие в нескольких уголовных делах о мошенничестве, а также набор париков разного цвета. Здесь же хранилась полиграфическая продукция – рекламные объявления об услугах «целительницы», – рассказали в полиции.

Рассмотрев материалы уголовного дела, Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил Раизе Стефановой наказание в виде 9 лет лишения свободы, Людмиле Стефановой – 6 лет лишения свободы. Обе отправятся в колонию общего режима.

В полиции напомнили, что нужно быть бдительнее, не отдавать незнакомцам сбережения, а также поговорить с пожилыми родственниками, чтобы уберечь их от контактов с мошенниками.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 07.09.21

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