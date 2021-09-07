Полмиллиона уральцев отдохнули в Сочи и Анталье, десятки тысяч – на других морских курортах

Сочи и Анталья стали самыми популярными направлениями среди уральцев летом 2021 года: за три месяца там отдохнули более 450 тысяч человек. Еще несколько десятков тысяч уральцев выбирали Анапу, Геленджик, Даламан и другие направления.

По данным пресс-службы Кольцово, в Сочи за лето улетели почти 232 тысячи человек (на 36% больше, чем в прошлом году), в Анталью с момента ее открытия 22 июня – 219 тысяч человек. По обоим направлениям летали восемь авиакомпаний.

Среди других популярных морских направлений – Анапа – 133 тысячи пассажиров (+67% к прошлому году), Геленджик – почти 29 тысяч пассажиров (в четыре раза больше, чем в 2020 году), Краснодар – 61 тысяча пассажиров (+60% к минувшему году).

«Характерной чертой минувшего теплого сезона стало возвращение в расписание аэропорта Кольцово привычных уральцам зарубежных маршрутов, таких как Ираклион, Даламан, Анталья, Бодрум, Стамбул, Ларнака, Дубай, Бургас. Новичками этого лета стали албанская Тирана, куда впервые полетели «Уральские авиалинии», и немецкий Дюссельдорф – рейсы в Европу открыла «дочка» Lufthansa авиакомпания Eurowings. В бархатный сезон полеты в указанные города продолжат выполнять десятки авиаперевозчиков», – добавили в Кольцово.

Всего за лето аэропорт Кольцово обслужил 2,09 миллиона пассажиров, что на 3% больше показателя того же периода «доковидного» 2019 года.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 07.09.21

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