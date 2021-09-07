В Екатеринбурге создадут ПЦР-центр на федеральные деньги

В крупных городах России, в том числе – в Екатеринбурге, появятся центры лабораторной диагностики методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-центры) на базе учреждений здравоохранения Роспотребнадзора. Средства на это выделят из резервного фонда правительства РФ,

Как сообщает пресс-служба федерального кабинета министров, ПЦР-центры откроются в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Казани, Челябинске, Омске, Самаре. На оснащение центров будет направлено 223 млн рублей.

В общей сложности на мероприятия по борьбе с распространением Covid-2019 и других опасных инфекций будет выделено 2 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Также средства пойдут на мероприятия по изучению изменчивости возбудителей Covid-19 и других новых инфекций, дооснащение центров гигиены и эпидемиологии специальной аппаратурой, усиление подразделений санитарного контроля в пунктах пропуска через границу.

Екатеринбург, Москва, Елена Владимирова

Екатеринбург, Москва. Другие новости 07.09.21

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