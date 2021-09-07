В Екатеринбурге почтили память погибших хоккеистов «Локомотива» – 10 лет трагедии

Сегодня исполнилось десять лет со дня трагедии в Ярославле, когда в авиакатастрофе погибла почти вся хоккейная команда «Локомотив», летевшая на матч в Минск с местным «Динамо». Память спортсменов и сотрудников ярославского клуба сегодня по традиции почтили игроки и тренеры ХК «Автомобилист». Они собрались возле памятника погибшим хоккеистам, который был установлен в первую годовщину трагедии. «Десять лет быстро пролетели, но мы всегда будем хранить память», – сказал директор клуба Максим Рябков.

Напомним, 7 сентября около 16:00 по местному времени на аэродроме Туношна почти сразу после взлета разбился самолет Як-42, на борту которого было 45 человек – восемь членов экипажа и 37 пассажиров, включая спортсменов, врачей, тренеров, технический персонал команды. Живыми спасатели обнаружили двоих – хоккеиста Александра Галимова, который спустя пять дней скончался в больнице, и бортпроводника Александра Сизова. Остальные пассажиры и члены экипажа погибли на месте. В их числе – вратарь ярославской команды Александр Вьюхин, который начинал карьеру в Екатеринбурге.

Добавим, что в течение семи лет – до 2018 года – в КХЛ действовал запрет на игры 7 сентября. Спустя два года после трагедии Лига объявила, что этот день всегда будет неигровым, днем памяти «Локомотива», однако после все поменялось. Более того, сегодня в Ярославле сыграют «Локомотив» и минское «Динамо». Многие хоккейные болельщики недовольны этим решением, которое, по информации бывшего президента КХЛ Александра Медведева, было инициативой ярославского и минского клубов. «Сегодня они сыграют матч, откроют его с минуты молчания, сделают шоу, а в следующие годы это будет просто игровой день, а не день памяти», – пишут болельщики в группах «Локомотива» в соцсетях.

Добавим также, что на этой неделе выйдет в прокат фильм «Небесная команда», который еще до показа раскритиковали любители хоккея. Художественная лента посвящена трагедии в Ярославле, но, по замыслу авторов, она будет показана глазами болельщиков, жен хоккеистов, сотрудников клуба. Год назад представители ХК «Локомотив» официально отказались от сотрудничества со съемочной группой.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 07.09.21

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