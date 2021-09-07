Свердловское ГУ МЧС выпустило штормовое предупреждение

В Свердловской области снова объявлено штормовое предупреждение. По данным синоптиков, 8 сентября местами в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 17 м/с. В период непогоды спасатели рекомендуют свердловчанам соблюдать меры безопасности.

В частности, ГУ МЧС предупреждает, что в ветреную погоду следует быть особенно осторожными с огнем. Все работы на открытом воздухе и на высоте следует прекратить. Садоводам и огородникам рекомендуется отложить работы на своих участках, проверить ветрозащитные конструкции.

Если сильный ветер застал человека на улице, нужно держаться как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, деревьев. Опасность могут представлять элементы кровли и стекол, сорванных ветром. Автовладельцам не следует парковать машины вблизи деревьев и рекламных щитов, фасадов зданий. При сильном ветре они могут повредить автомобиль. Лучший способ защиты автомобиля – крытая парковка.

В случае ЧП жителей просят обращаться по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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