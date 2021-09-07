На обочине Челябинского тракта грузовик устроил смертельное ДТП

На Челябинском тракте при выезде из Екатеринбурга сегодня утром грузовик «Скания» устроил аварию. Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области, 70-летний водитель фуры ехал в сторону Челябинска, в районе 150 км дороги «подъезд к Екатеринбургу от М5 «Урал» он с крайней правой полосы съехал на обочину, где стоял автомобиль «Субару», после чего обе машины отбросило в кювет на деревья.

В результате аварии на месте скончался водитель грузовика. Водитель легковушки получил травмы, он госпитализирован в 23-ю больницу Екатеринбурга. Погибший – житель Челябинска, его стаж вождения 13 лет. Установлено,что «Субару» находилась на обочине без нарушений ПДД.

Фото УГИБДД по Свердловской области

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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