Из-за Covid-19 уже ушли на дистант 12 классов в 8 школах

К 7 сентября в Екатеринбурге уже зафиксированы случаи переводов на дистанционное обучение отдельных детских коллективов из-за коронавируса и ОРВИ.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе департамента образования администрации Екатеринбурга, в связи со случаем коронавирусной инфекции на обучение с применением дистанционных образовательных технологий переведено 12 классов в 8 школах и 10 групп в 10 детских садах.

В связи с ОРВИ на карантин ушли 8 групп в 7 детских садах.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 07.09.21

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