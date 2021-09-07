Пародия или плагиат? Песню Монеточки суд отправил на экспертизу

В Чкаловском суде Екатеринбурга состоялся очередной процесс «Костюшкин vs Монеточка». Решался вопрос о проведении судебной экспертизы.

На сегодняшнее заседание не явился адвокат Стаса Костюшкина Роман Лалаян, так как был на другом суде в Москве. Интересы столичного певца представлял адвокат Александр Гудков.

Напомним, во время прошлого заседания суд поставил вопрос о назначении экспертизы. Тогда обе стороны выступили против, однако сегодня адвокат Монеточки (Елизаветы Гырдымовой) Василий Савченко изменил свою позицию и сказал, что не возражает против экспертизы. Для ее проведения Савченко предложил московского независимого эксперта Юрия Макеева. Адвокат Костюшкина своего первоначального мнения не изменил и выступал против проведения.

После совещания судья Елена Грязных все же назначила экспертизу, в ходе которой московский эксперт Владимир Рыжков установит, чем является песня Монеточки («Мама, я не зигую») пародией или плагиатом. Оплачивать экспертизу будет сторона ответчика.

«Оспариванию решение суда не подлежит, – сказал «Новому Дню» Александр Гудков. – Но я не знаю, что именно здесь исследовать и по каким параметрам будут решать. Вообще, я посмотрел, что за эксперта предложил адвокат Савченко – того самого, который говорил «Я могу доказать, что Ефремов не был за рулем». Не сложно догадаться, почему сторона ответчика изменила позицию».

Как ранее писал «Новый День», Стас Костюшкин собирается отсудить у Монеточки 900 тысяч рублей за плагиат. Однако сторона защиты екатеринбургской певицы настаивает, что песня «Мама, я не зигую» является пародией хита «Женщина, я не танцую».

Екатеринбург, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 07.09.21

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