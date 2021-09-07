Готовится к изданию новая «Энциклопедия Екатеринбурга». Подробности

К 300-летию столицы Урала запланирован выпуск нового издания «Энциклопедии Екатеринбурга». О работе над книгой и об уникальных фактах, которые можно будет найти в будущем сборнике, официальному порталу Екатеринбурга рассказал редактор издания, доктор экономических наук Виктор Маслаков.

– Расскажите о том, как появилась идея создания такого масштабного издания как «Энциклопедия Екатеринбурга», что для вас послужило вдохновением?

– Во-первых, хотелось бы отметить, что та работа, к которой мы приступили, не является первым энциклопедическим изданием о Екатеринбурге. Более 20 лет назад мы такую работу уже проводили. Мне кажется, этот опыт был удачный. Сейчас же, в преддверии 300-летия города, необходимо его повторить. Согласитесь, за 20 лет многое изменилось – и город, и люди. Возникло новое понимание многих проблем, в том числе связанных с развитием нашего мегаполиса. К примеру, за это время в Екатеринбурге стало практически на 200 тысяч жителей больше, при этом без пригородов, которые выросли в разы. С 18 миллионов квадратных метров жилой фонд вырос до 36 миллионов. Естественно, стало больше транспорта, объектов социальной инфраструктуры. Все эти изменения предстоит охватить, осмыслить и собрать в одном издании. Необходимо, чтобы новая энциклопедия смогла стать и научным трудом, и, если хотите, событием, социальным явлением. Вот это и вдохновляет наш авторский коллектив, который я согласился возглавить по просьбе моих товарищей-ученых.

– Что можно будет найти в издании, из чего оно будет состоять?

– Надеюсь, нам удастся создать классическую энциклопедию, которая раскроет историю Екатеринбурга – людей, архитектуру, промышленность, культуру, все, что связано со столицей Урала. Хотелось бы привести огромный массив карт, схем, фотографий, которых широкая публика еще не видела, да и профессионалы будут приятно удивлены. Это прежде всего научно-справочное издание, в нем будут только факты, проверенные временем.

– Быть может, немного приоткроете завесу тайны и расскажите о некоторых уникальных фактах, которые можно будет узнать из энциклопедии?

– К примеру, нам удалось найти несколько новых карт, которые показывают, как начинался Екатеринбург, очень много краеведческих источников, в частности,работы членов Уральского общества любителей естествознания.

– Вы упомянули, что это не первый ваш опыт в работе над аналогичными изданиями. Расскажите, над чем вы работали прежде?

– Вы знаете, как историка по образованию и по образу мысли меня всегда занимали механизмы цивилизационного развития, то, как возникают новые социальные, политические и культурные процессы. Поэтому я всегда с удовольствием работал над этой проблематикой, активно сотрудничал с нашими академическими институтами – истории и археологии, экономики, всегда поддерживал контакт и с родным историческим факультетом. Кстати говоря, погружение в исторические процессы, анализ особенностей развития позволили мне стать одним из авторов Стратегического плана развития Екатеринбурга, который мы создали на рубеже веков. Поэтому, я уверен, есть и опыт, и авторский коллектив самого высокого уровня.

– Кого из современников вы хотели бы видеть на страницах своей книги? Кто служит примером для нынешнего и будущего поколений?

– Вы знаете, раскрывать сейчас все наши замыслы не буду, интрига нужна и для энциклопедии. Но точно могу сказать, что уделим особое внимание ученым, нашей творческой интеллигенции, они одни из самых главных хранителей особого екатеринбургского генетического кода. Кроме того, нам хотелось бы раскрыть и роль новых предприятий, холдингов.

– Для кого вы пишите эту книгу? Какими вы видите ее читателей?

– Книги пишутся для всех, кто умеет читать и стремится к познанию. Очень надеюсь, что мы сможем вызвать интерес и у наших земляков-уральцев, и у России в целом. Вы, наверное, согласитесь, что Екатеринбург – одно из самых ярких научных, культурологических, экономических явлений в России. А кто хочет понять Россию, тот должен, в том числе, понять Екатеринбург.

– Чем эта книга, на ваш взгляд, будет для читателей: учебником, сборником научных фактов или…?

– Прежде всего, мы ставим задачей добиться исторической правды. Не винить, казнить или хвалить кого-либо, или какую-то эпоху в жизни Екатеринбурга, а постараться беспристрастно показать и проанализировать 300 лет его истории.

– Как вы работаете над книгой, есть ли какой-то уникальный, авторский подход?

– Должен сказать, что в наш авторский коллектив входят ученые, историки нескольких поколений, поэтому я уверен, что нам удастся подготовить исследования максимально емкое, объемное, с использованием различных технологий познания, в том числе, и самых современных, на стыке естественно-научных и гуманитарных дисциплин.

– Книга станет подарком к юбилею Екатеринбурга. Насколько это уникальный подарок ко Дню рождения города?

– Вы знаете, что в нашем народе сложилось устойчивое мнение: книга – лучший подарок. Поэтому мы будем стараться, чтобы энциклопедия к 300-летию Екатеринбурга была достойна города, о котором мы пишем, и людей, для которых мы пишем.

– Книгу смогут прочитать только жители уральской столицы и Свердловской области или она будет представлена в библиотеках за пределами региона? Будет ли доступна в электронной версии?

– Думаю, электронная версия будет обязательно. Кроме того, часть материалов может быть выделена в отдельное направление: карты, фотографии, обзоры.

– Когда «Энциклопедия Екатеринбурга» увидит свет?

– Очень надеюсь, что к концу следующего года.

Напомним, 30 августа 2021 года глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал соглашение о подготовке юбилейного издания к 300-летию уральской столицы с председателем Уральского отделения Российской академии наук Валерием Чарушиным, доктором экономических наук Виктором Маслаковым и президентом Екатеринбургского общественного благотворительного фонда «Истории и Археологии – 300 лет Екатеринбургу» Сергеем Пьянковым. Выпуск издания станет частью мероприятий и будет реализован в рамках муниципальной программы «Екатеринбург – столичный город» на 2021-2025 годы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 07.09.21

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